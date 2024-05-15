نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجال داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة.. وجالانت: مكاسب الحرب تتآكل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت حكومة بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى اتخاذ "القرارات الصعبة" بشأن من سيحكم قطاع غزة بعد الحرب، معتبرًا أن "مكاسب الحرب تتآكل، وأمن إسرائيل على المدى الطويل أصبح على المحك"، فيما رد نتنياهو على جالانت بالقول إن "أي تحرك لإنشاء حكومة بديلة لحماس يتطلب القضاء على الحركة أولًا".

وقال جالانت في خطاب متلفز، إنه لن يوافق على حُكم إسرائيل لقطاع غزة سواء كان هذا "مدنيًا أو عسكريًا"، مشددًا على أن حُكم القطاع من قِبَل فلسطينيين غير منتمين إلى حركة "حماس" هو ما يصب في مصلحة تل أبيب.

وأضاف: "على نتنياهو أن يستبعد علنًا فكرة الحُكم الإسرائيلي المستمر في غزة".

واعتبر جالانت في خطابه، أن "الفشل في إيجاد بديل لحماس في قطاع غزة سوف يقوّض الإنجازات العسكرية الإسرائيلية، حيث تعيد الحركة تجميع صفوفها وممارسة الحكم المدني".

وقال جالانت: "ما دام احتفظت حماس بالسيطرة المدنية على قطاع غزة، فإن بإمكانها استعادة قوتها. يجب علينا القضاء على قدرات الحُكم لحماس، ومفتاح ذلك هو النشاط العسكري، وإقامة كيان بديل لها".

وزعم جالانت أنه "دون مثل هذا البديل، لن يتبقى سوى بديلين سيئين: حُكم حماس أو الحُكم العسكري الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن "عدم اتخاذ القرار سيقوّض الإنجازات العسكرية، ويخرّب فرص التوصل إلى إطار للإفراج عن المحتجزين".