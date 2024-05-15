فرنسا تحظر تيك توك وتنشر الجيش في كاليدونيا الجديدة بعد احتجاجات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال، الأربعاء، نشر جنود "لضمان أمن" مرافئ ومطار كاليدونيا الجديدة التي تواجه موجة احتجاجات، فيما تم حظر شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك.

وقال أتال خلال افتتاح خلية أزمة وزارية مشتركة في وزارة الداخلية، إنه "يتم نشر جنود من القوات المسلحة لضمان أمن مرافئ ومطار كاليدونيا الجديدة".

وأوضح أتال أن المفوض السامي للأرخبيل الفرنسي، لوي لو فرانك الذي طلب تعزيزات من الجيش لحماية مطار نوميا، قرر فرض "حظر تجول وحظر تيك توك".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر، الأربعاء، فرض حال الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ الذي يشهد أعمال شغب عنيفة أودت بحياة 4 أشخاص، وأثارها مشروع تعديل دستوري يرفضه دعاة الاستقلال.

وشدّد ماكرون أيضًا "بضرورة استئناف الحوار السياسي" في كاليدونيا الجديدة وفقًا للبيان، الذي صدر في ختام اجتماع أزمة حول هذه المنطقة التي استعمرتها فرنسا في القرن الـ19، وتشهد "تمردًا"، وفقًا لممثل الدولة في الأرخبيل.