العالم اليوم - هنية: نرفض أي تسوية تستبعد حماس بعد الحرب في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 11:22 مساءً - رفض إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، يوم الأربعاء، أي تسوية تستبعد حركة حماس بعد الحرب.

وأكد هنية تمسك حماس بمطالبها بأن يؤدي أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلى إنهاء الحرب في غزة.

وألمح هنية إلى تعقيدات المفاوضات الحالية بين حماس وإسرائيل، معتبرًا أن التعديلات التي أدخلها إسرائيل على المقترحات الأخيرة وضعت المفاوضات في طريق مسدود.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على "استمرار المقاومة وتعاون حماس مع وسطاء مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وقال هنية إن "المقاومة في غزة تواصل تصديها للعدوان الإسرائيلي على مدار الشهور الثمانية الماضية، رغم الفارق في ميزان القوى".