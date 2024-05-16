العالم اليوم - قوات أممية في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال قمة البحرين

انتم الان تتابعون خبر قوات أممية في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال قمة البحرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مايو 2024 12:24 صباحاً - ستنظر القمة العربية في البحرين في عدد من مشاريع القرارات والمقترحات المقدمة من الدول العربية، من بينها الدعوة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للامم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بحسب مشروع لبيان القمة.

ودعت مسودة المشروع إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

وجاء في نص المسودة قبيل انعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين "ندعو المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لدفع جهود السلام وصولا إلى تحقيق حل الدولتين".

ورفضت المسودة أي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت المسودة بتمكين منظمات الأمم المتحدة وخصوصا وكالة الأونروا من العمل والقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، وأكدت على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وخروج القوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع.

ويلتئم القادة العرب الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى قمة البحرين، للتباحث في مجموعة من القضايا المشتركة ومن أبرزها حرب غزة والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود في ما يتعلق بالعمل العربي.