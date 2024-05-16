العالم اليوم - حزب الله يطلق مسيّرات على قاعدة عسكرية غربي طبريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مايو 2024 01:25 صباحاً - قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية إلى الغرب من طبريا، في أعمق ضربة داخل إسرائيل منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بالتوازي مع حرب غزة.

وأضافت الجماعة أنها استهدفت جزءا من نظام مراقبة يستخدمه سلاح الجو الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة المقاتلة "أصابت أهدافها المحددة لها بدقة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة".

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن على الرغم من إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من ضربات جوية في قرية إلى الغرب من طبريا في وقت سابق يوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة مسيرة انفجرت بالقرب من تقاطع رئيسي لحركة السير مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.

وجاء الهجوم بعد يوم من ضربة إسرائيلية قتلت القيادي الميداني في حزب الله بجنوب لبنان حسين مكي. وقال الجيش الإسرائيلي إن مكي كان ضالعا في هجمات ضد إسرائيليين منذ نشوب حرب غزة في أكتوبر.

وقال حزب الله إن هجومه بالطائرات المسيرة يأتي ردا على "‏الاغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي" لكنه لم يحدد أنه كان ردا على مقتل مكي.

وقُتل أكثر من 260 من مقاتلي حزب الله في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال الأشهر السبعة الماضية.

وفي أبريل، قال حزب الله إنه ضرب قواعد عسكرية إسرائيلية شمالي مدينة عكا بطائرات مسيرة، والذي كان في ذلك الوقت أبعد ما وصلت إليها الجماعة داخل إسرائيل.