العالم اليوم - بوتين يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مايو 2024 01:25 صباحاً - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين الخميس في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها نظيره شي جينبينغ ويحاول الحصول على دعم أكبر لجهوده الحربية في أوكرانيا.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الروسي استقبال مسؤولين صينيين وحرس الشرف بوتين لدى نزوله من طائرته في بكين نحو الساعة الرابعة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي (20,30 ت غ).

وهذه هي أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ إعادة انتخابه في مارس والثانية له إلى الصين خلال ما يزيد قليلا عن ستة أشهر.

ويشكل العملاق الآسيوي شريان حياة اقتصادي شديد الأهمية لروسيا التي تعاني من عقوبات غربية فرضت على خلفية هجومها العسكري في أوكرانيا.

بعد عودته مؤخرا من جولة في فرنسا وصربيا والمجر، دافع شي جينبينغ عن الحق في إقامة علاقات اقتصادية طبيعية مع روسيا المجاورة. وتستفيد الصين خصوصا من واردات الطاقة الروسية الرخيصة.

واحتفى البلدان مطلع عام 2022، قبيل بدء غزو أوكرانيا، بشراكة ثنائية وُصفت بـ"اللامحدودة".