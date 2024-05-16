العالم اليوم - توقعات خفض الفائدة الأميركية تُنعش أسعار الذهب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مايو 2024 11:18 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، بعد صعود حاد في الجلسة الماضية مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة في أعقاب بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأميركية التي عززت احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0553 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2391.78 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، الأربعاء.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2396.10 دولار.

وتراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما لامست عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "مع استئناف التضخم لمسار الهبوط ازدهر الذهب فعليا في المعاملات المبكرة ويبدو أنه يتجه صوب مستوى 2400 دولار".

وأضاف "مع ذلك، فإن الارتفاع المحتمل للدولار أو عوائد سندات الخزانة قد يكون أكبر عقبة أمام سعر الذهب في بقية الأسبوع".

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 29.56 دولار للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021 في وقت سابق من الجلسة.

كما خسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1009.68 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1068.67 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 مايو من العام الماضي.