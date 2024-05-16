العالم اليوم - الحساب البنكي للطفل.. هل يساعده على تعلم الادخار؟

انتم الان تتابعون خبر الحساب البنكي للطفل.. هل يساعده على تعلم الادخار؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مايو 2024 11:18 صباحاً - في عصر الرقمنة والتقدم التكنولوجي، أصبح من المهم أن نعلم أطفالنا أساسيات الإدارة المالية منذ الصغر.

وكخطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف يمكن للأهل فتح حساب بنكي لطفلهم لمساعدته على تعلم التوفير، ووفق خبراء فإن هذه الخطوة تنمي الشعور بالمسؤولية والاستقلالية لدى الطفل.

وفي حديث لبرنامج الصباح على دوت الخليج، يقول الخبير الاقتصادي عمرو عبده:

مع ظهور البنوك الرقمية المصممة خصيصا للأطفال، أصبح بإمكان أي شخص، من أي مكان، فتح حساب مالي لأبنائه من دون سن 18 سنة.

تتمتع الحسابات المخصصة للأطفال بميزة الإعفاء من الرسوم الشهرية، بالإضافة إلى توفير إمكانية التحكم الكامل للأهالي في كيفية إدارة ابنائهم للحساب.

بإمكان أولياء الأمور تنظيم الحسابات البنكية لأبنائهم وتوزيعها وفقاً للأولويات والأهمية في الإنفاق.

من الهام جدا تعديل وتربية الأبناء على سلوك مالي معين.

مساعدة الأبناء في تعزيز الرغبة بالادخار من خلال تقريب الهدف إليهم ودعمهم لتحقيقه.

تعليم الأطفال عادة الادخار منذ سن مبكرة يعد أمرا أساسيا في تنمية مهارات مالية صحيحة.

مساعدة الأطفال في تحديد أهداف مالية محددة وقابلة للتحقيق، يستعينون فيها بالمصروف الشهري أو الأسبوعي المتاح لديهم مع دعم الأهل لهم.

من المهم غرس العادات الجيدة لدى الأطفال من خلال أساليب مبسطة في إطار التثقيف المالي لضمان مستقبل مالي مستقر.

كيف يمكن أن نفتح حسابا بنكيا للطفل.. خطوات ونصائح