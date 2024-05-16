بايدن يدعو ترامب لمناظرتين قبل الانتخابات: تفاصيل الاقتراح وردود الفعل

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أحمد جودة - القاهرة - عرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، على منافسه في الانتخابات الأمريكية المقبلة دونالد ترامب، أن يناظره مرتين عبر الشاشات في يونيو وسبتمبر المقبلين.

الاقتراح جاء من حملة بايدن الانتخابية وتم عرضه على لجنة المناظرات الرئاسية التي تضم الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

بايدن أكد استعداده للمناظرتين، مشيرًا إلى أن ترامب خسر أمامه في مناظرتين خلال انتخابات عام 2020 التي أدت به إلى الفوز بالرئاسة. وفي مقطع فيديو نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، دعا ترامب لتحديد مواعيد المناظرتين، معبرًا عن استعداده للمناظرة حتى لو تمت عبر مكاتب لجنة المناظرات الرئاسية التي تديرها الحزب الديمقراطي.

رد ترامب على الفور على عرض بايدن بشكل ساخر، معتبرًا أنه "أسوأ شخص ناظرته على الإطلاق"، ومؤكدًا موافقته على المناظرة بشروط، بما في ذلك استخدام مكاتب لجنة المناظرات الرئاسية التي يديرها الحزب الديمقراطي بشكل كامل.

ترامب أشار بسخرية إلى أنه جاهز للمناظرة في أي مكان ووقت، ودعا لمعرفة ما إذا كان بايدن قادرًا على الوصول إلى منصة التتويج، معلنًا استعداده للمناظرة وتأكيدا على التواريخ المقترحة.