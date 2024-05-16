أبو الغيط يستقبل سكرتير عام الامم المتحدة الصديق وبصحبته المبعوث الشخصي للسودان والمفوض العام للاونروا

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قبل بدء أعمال القمة العربية ال٣٣ سكرتير عام الامم المتحدة الصديق وبصحبته المبعوث الشخصي للسودان والمفوض العام للاونروا.

وقال أبو الغيط، عبر حسابه على موقع إكس، إنهم تحدثوا حول العدوان الاسرائيلي علي غزة وآثاره المدمرة علي الشعب وتقوية دور الاونروا خصوصًا بعد ادراك الجميع لمدي اهمية هذا الدور وجدية الوكالة في الاضطلاع به وأهمية تعزيز مواردها، ومستقبل تجسيد حل الدولتين وتوافقنا كذلك حول خطورة الوضع في السودان وضرورة العمل سويًا من أجل وقف الحرب الدائرة والحفاظ علي تماسك الدولة ووحدة أراضيها ومساعدة الشعب السوداني علي تجاوز تلك المحنة الصعبة.