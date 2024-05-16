نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشحنة السابعة من المساعدات الإنسانية الباكستانية لغزة تصل إلى بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلمت باكستان اليوم الدفعة السابعة من المساعدات الإنسانية إلى الهلال الأحمر المصري لإرسالها بعد ذلك إلى الإخوة والأخوات الفلسطينيين في غزة.

تشتمل المساعدات الإنسانية البالغة 350 طنًا على المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات النظافة والبطانيات والخيام التي تشتد الحاجة إليها. وتم تسليم الشحنة إلى الهلال الأحمر المصري في بورسعيد.

ويبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها باكستان لشعب غزة حتى اليوم 680 طنا. وهناك المزيد من مساعدات الإغاثة في طور الإعداد وسيتم تسليمها قريبًا.

وتقف باكستان في تضامن كامل مع شعب غزة وستواصل تزويدهم بالمساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل أساسي في الأيام المقبلة.