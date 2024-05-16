العالم اليوم - إعلام عبري: انفجار بعدد من الجنود الإسرائيليين في غلاف غزة

انتم الان تتابعون خبر إعلام عبري: انفجار بعدد من الجنود الإسرائيليين في غلاف غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مايو 2024 02:18 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، بانفجار مدفع تابع للجيش الإسرائيلي بعدد من الجنود في غلاف غزة.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت، فقد انفجر المدفع بعدد من الجنود الإسرائيليين قرب كيبوتس مفلاسيم في غلاف غزة، أثناء إطلاقه قذائف نحو جباليا شمالي غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، "قبل فترة قصيرة، وقع حادث عملياتي نتيجة انفجار ذخيرة في المنطقة العسكرية بالقرب من نصب ’السهم الأسود‘، جنوبي سديروت في غلاف غزة، حيث تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أنه فتح تحقيقا في الحادث.

وفي وقت سابق من الخميس، علن الجيش الإسرائيلي، مقتل 5 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة التي وقعت الأربعاء، وهي الحصيلة الأكبر من قتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم كرم أبو سالم قبل نحو 10 أيام.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في شمالي قطاع غزة، وأصيب 3 جنود آخرين بجراح خطيرة ولم يذكر الإصابات الطفيفة.

وأوضح موقع الجيش الإسرائيلي على الإنترنت أن القتلى الخمسة هم الرقيب بيتساليل ديفيد شاشوا والرقيب إيلان كوهين والرقيب دانيال هامو والرقيب غيلاد أريه بويم والمقدم روي بيت ياكوف، مشيرا إلى أنهم قتلوا في معارك شمال غزة أمس الأربعاء.

وكانالجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل 5 جنود وإصابة 15 آخرين، إصابات عدد منهم خطيرة، في اشتباكات في منطقة جباليا بشمال قطاع غزة، بحسب مصادر مطلعة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، مقتل جندي خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "معارك شرسة" تدور بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، في جباليا شمالي قطاع غزة.