العالم اليوم - غزة.. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على القطاع

انتم الان تتابعون خبر غزة.. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على القطاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مايو 2024 02:18 مساءً - قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الخميس، إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع تسبب في مقتل 35272 فلسطينيا على الأقل منذ السابع من أكتوبر.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، قائلة "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 39 جثمانا و64 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى 35272 قتيلا و79205 جريحا.

وأشارت إلى إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وفي الضفة الغربية، قتل الجيش الإسرائيلي 3 أشخاص في طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم" خلال الليلة الماضية.

وأوضحت أن الشبان الثلاثة في العشرينات من العمر مشيرة إلى وقوع إصابات أيضا.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 5 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة التي وقعت أمس الأربعاء، وهي الحصيلة الأكبر من قتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم كرم أبو سالم قبل نحو 10 أيام.

وبمقتل هؤلاء الجنود الخمسة، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 626 قتيلا، بين ضابط وجندي.

وبلغ عدد الإصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، نحو 3500 جريح بمختلف الإصابات.