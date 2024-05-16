عاجل - القمة العربية.. الرئيس الفلسطيني: لقد أصبح الوقت مُلحا لتفعيل شبكة الأمان العربية

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أحمد جودة - القاهرة - القمة العربية.. الرئيس الفلسطيني: لقد أصبح الوقت مُلحا لتفعيل شبكة الأمان العربية.. قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه أصبح الوقت ملحا لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود شعبنا ولتمكين الحكومة بالقيام بواجباتها، كما أنه لا بد من مطالبة الولايات المتحدة الراعي الأساسي لإسرائيل بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحجوزة، وأن تتوقف -هي نفسها- عن استعمال الفيتو ضد شعبنا وأن تلتزم بالقانون الدولي وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير.

وأضاف "عباس"، خلال كلمته في القمة العربية بالبحرين، أن قبل 7 أكتوبر الماضي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تكريس فصلي قطاع غزة عن الضفة والقطاع حتى تمنع قيام دولة فلسطينية وحتى تضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولقد جاء موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الدولية ليصب في خدمة هذا المخطط الإسرائيلي.

وتابع: "العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، في 7 أكتوبر، وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتمعن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا، ولم تخف علينا نتائج ذلك ومآلته، ولذلك أعلنا موقفا واضحا وصريحا فقولنا أولا نحن ضد استهداف كل المدنيين بشكل مطلق".

وواصل: "ثانيا أولويتنا الأولى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي لأن كل يوم يمر في حوارات عقيمة يعني خسارة 100 شهيد يوميا وأكثر منهم جرحى في قطاع غزة، ثالثا لا بد من زيادة وصول المساعدات الإنسانية لأهلنا في القطاع، رابعا منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خارج بلادهم، والبدء فورا بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية".

القمة العربية.. الرئيس الفلسطيني: حرب الإبادة الجماعية في غزة تحصد أرواح عشرات الآلاف

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن أكثر من 7 أشهر، وجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحصد أرواح عشرات آلاف الأطفال والنساء والرجال من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة في البحرين، أن أكثر من 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، سقطوا شهداء وجرحى، وأكثر من 70% من المساكن والمنشآت في قطاع غزة دمرت، كل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية، وينتهك الأعراف والأخلاق، حيث استخدمت أمريكا الفيتو 4 مرات خلال هذه الفترة، 3 منها لمنع وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومرة لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وواصل: أما في الضفة الغربية والقدس، فقد واصلت دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية، من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين، فإلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلي؟ ومتى تنتهي هذه المأساة، ويتحرر شعبنا ودولتنا من الاحتلال؟، وفي خضم كل هذا، نحن لا نزال نؤدي واجبنا تجاه قضيتنا ودولتنا وشعبنا، وقد شكلنا قبل أسابيع حكومة جديدة من الكفاءات، للقيام بمهامها، خدمة لأبناء شعبنا، ولتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح والتطوير المؤسسي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني، وإعادة الإعمار.

وقال أبو مازن، ورغم أن هذه الحكومة قد استقبلت بترحاب من العالم، إلا أنه لم يقدم لها أي دعم مالي كما كان متوقعًا، كما لا تزال إسرائيل تحتجز أموالنا، ما يجعلنا في وضع حرج للغاية، ولقد أصبح الوقت ملحًا لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود شعبنا، ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها، كما لا بد من مطالبة الولايات المتحدة، الراعي الأساس لإسرائيل، بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحجوزة، وأن تتوقف هي نفسها عن استعمال الفيتو ضد شعبنا، وأن تلتزم بالقانون الدولي، وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير.

القمة العربية.. ماذا قال ملك الأردن عن ما يحدث في غزة؟

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، إن واقع أليم وغير مسبوق تشهده منطقتنا العربية، في ظل المأساة التي يعيشها الأهل في غزة إثر الحرب البشعة، التي وضعت جميع المواثيق والعهود الدولية على المحك، مؤكدا أن ما تشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم.

وأضاف ملك الأردن خلال كلمته في القمة العربية في البحرين، وستحتاج غزة لسنوات لتستعيد عافيتها، وما تعرضت له لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب المزيد من العنف والصراع.

وواصل الملك عبدالله، آمل أن يكون اجتماعنا القادم في ظل ظروف أفضل على شعوبنا، فمن حقهم علينا أن نعمل لتوفير مستقبل يسوده السلام والتعاون والاستقرار والأمل، ويتعزز فيه التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ولا بد من تعزيز تنسيقنا العربي للتصدي لجملة التحديات أمام بلداننا، وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون العربية.

القمة العربية.. رسالة شديدة اللهجة من الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلًا وقولًا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الـ 33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، كما أؤكد أنه واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تُجدي نفعًا أو تحقق مكاسبًا.

وتابع الرئيس: إن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية، وإن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكًا وتحملت في سبيل ذلك أثمانًا غالية وأعباءً ثقيلة لا تزال رغم الصورة القاتمة حاليًا متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء.

وأكمل الرئيس السيسي: ولذلك.. فإنني ومن هنا أمام قادة وزعماء الدول العربية أوجه نداءً صادقًا.. للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية أقول لهم: "إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له، وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار فالعدل لا يجب أن يتجزأ وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر.

وواصل الرئيس: وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالًا إلا لأن نضع أيدينا معًا لننقذ المستقبل قبل فوات الآوان، ولنضع حدًا فوريًا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذي يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم الرئيس: "إن الأجيال المقبلة جميعًا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن منطقة تسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي".

القمة العربية.. الرئيس السيسي: الأجيال المقبلة تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأجيال المقبلة جميعًا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن، منطقة تسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي.

القمة العربية.. الرئيس السيسي: التاريخ سيتوقف طويلا أمام حرب غزة ليسجل مأساة كبرى

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام حرب غزة ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان فى القتل والانتقام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية الـ 33 المنعقدة فى العاصمة البحرينية المنامة، وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبناءه والسعى لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولى بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية.

الرئيس السيسي: القمة العربية تنعقد في ظرف تاريخي تمر به منطقتنا

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر بها منطقتنا فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الـ 33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين، مسار السلام والاستقرار والامل أو مسار الفوضى والدمار الذى يدفع اليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة.

القمة العربية.. جوتيريش يوجه رسالة لـ إسرائيل بشأن الهجوم على رفح الفلسطينية

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إننا نجتمع هنا وقلوبنا تنفطر لما يحدث للفلسطينيين في غزة، إن الحرب في غزة جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها.

أضاف الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته بالقمة العربية الـ 33، إن هذا النزاع، بمعدّله وحجمه هذين، هو الأكثر فتكًا من بين كل ما شهدته من نزاعات كأمين عام بالنسبة للمدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين وزملائنا في الأمم المتحدة.

وتابع أنه لا يمكن تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، بيد أن الخسائر في صفوف المدنيين لا تزال تتصاعد، وقد امحت عائلات بأسرها عن بكرة أبيها، وأصيب الأطفال بصدمات نفسية ولحق بهم أذى سيلازمهم مدى الحياة، ويحرم الناس من أبسط المقومات الأساسية للبقاء، وثمة مجاعة تلوح في الأفق.

وأشار إلى أنه لا يمكن قبول أي هجوم على رفح، إذ من شأنه إحداث موجة أخرى من الألم والبؤس بينما نحن في حاجة إلى موجة من المساعدات المنقذة للأرواح.

القمة العربية.. ماذا قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن مصر بشأن جهودها في غزة؟

وثمن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، الجهود المصرية في مساعيها لحل الأزمة الجارية فى قطاع غزة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لوقف الحرب في غزة، وإعمال الحل السياسى على مبدأ حل الدولتين.

وناشد رئيس المفوضية الإفريقية، خلال كلمته بالقمة العربية الـ 33 في البحرين، العالم الضغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القمة العربية في دورتها الحالية تنعقد في ظروف في غاية التعقيد في ظل الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

ملك البحرين: القمة العربية تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة

وقدم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، التحية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة، مجددًا العزم والأمل المشترك لمستقبل واعد لأمتنا العربية، متشرفًا بتسلم رئاسة القمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وأضاف ملك البحرين، خلال كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القمة العربية تنعقد اليوم وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد من حروب مدمرة ومأسي إنسانية مؤلمة وتهديدات تمس أمتنا في هويتها وأمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأشار أنه مع استمرار هذه المخاطر المحيطة بأمنا القومي العربي، يتزايد حد المسؤولية المُلقاة على عاتقنا لحماية مسيرتنا العربية المشتركة ولفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنميةن تُقربنا من تطلعاتنا المشروعة كقوة حضارية قادرة على فهم متطلبات العصر ومواكبة عجلة تقدمه.

القمة العربية.. أبو الغيط: أقرب أصدقاء إسرائيل عاجزون عن لجمها

وقال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إن الشعوب العربية لن تنسى ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي، وهو يستهدف النساء والأطفال.

أضاف أمين عام جامعة الدول العربية، خلال كلمته بالقمة العربية الـ33 المنعقدة في البحرين، قد صار العالم كله مدركا لحقيقة باتت ساطعة وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان.

وتابع أبو الغيط، أنه وللأسف قدمت بعض الدول الغربية غطاء سياسيا، بالذات مع بداية العدوان، لكي تمارس إسرائيل هذا الإجرام في قطاع غزة، واليوم يقف حتى أقرب أصدقائها عاجزا عن لجمها.

القمة العربية.. ولي العهد السعودي يدعو إلى وقف أي أنشطة تؤثر على الملاحة البحرية

وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن بلاده ترحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، داعيا المزيد من الدول إلى المضي قدما في الاعتراف الثنائي.

وأضاف ولي العهد، خلال كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المملكة تسعى إلى تحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمي.

وتابع أن من هذا المنطلق تواصل المملكة تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف والتوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة، والأزمة في السودان من أجل تثبيت الهدنة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق بما يحفظ للسودان الشقيق وحدته وسيادته ويمكنه من استعادة أمنه واستقراره في مسيرة مستقبل أفضل بإذن الله، مؤكدًا أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر، وحرية الملاحة فيه تعد مطلبا دوليا يتعلق بمصالح العالم أجمع، وندعو إلى التوقف عن أي نشاط يؤثر على أمن وسلام الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن المملكة على ثقة بأن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية لن يحول دون الجهود المشتركة لمواجهة التحديات، والمضي قدما لمواصلة مسيرة التطور والتنمية المستدامة بما يعود بالرخاء والازدهار على الدول العربية ويحقق تطلعاتها.