العالم اليوم - تركيا تفرض غرامة على غوغل لعدم التزامها باللوائح

انتم الان تتابعون خبر تركيا تفرض غرامة على غوغل لعدم التزامها باللوائح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مايو 2024 04:21 مساءً - قررت هيئة حماية المنافسة التركية الخميس فرض غرامة على شركة غوغل بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بجزء من خدمات البحث المحلية الخاصة بها.

وذكرت الهيئة أنها ستفرض غرامة يومية على الشركة حتى تلتزم بقرارات مجلس إدارة الهيئة السارية منذ 15 أبريل. وصرح مجلس الإدارة بأنه تم فرض الغرامة لأن الإجراءات التي طبقتها غوغل في السابق لمعالجة مخاوف الهيئة بشأن خدمات البحث المحلية لم تشمل الاستفسارات المتعلقة بالفنادق. يذكر أن غوغل قد تعرضت لغرامة ضخمة قدرها 250 مليون يورو من هيئة المنافسة الفرنسية، مرتبطة بنزاع طويل الأمد حول دفع أموال للناشرين الفرنسيين مقابل تقديم الأخبار المرتبطة بهم.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تركيا تفرض غرامة على غوغل لعدم التزامها باللوائح .. في رعاية الله وحفظة