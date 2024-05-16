العالم اليوم - السيسي: إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مايو 2024 04:21 مساءً - شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

وأكد السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الثالثة والثلاثين والتي تستضيفها العاصمة البحرية المنامة أن القمة تنعقد في ظرف دقيق وسط تحديات غير مسبوقة وأن "حرب غزة سجلت مأساة كبرى على المدنيين".

وأضاف أن هناك عجزا دوليا إزاء ما يجري في غزة موضحا: "إسرائيل أمعنت في القتل والانتقام وتهجير الفلسطينيين".

كما أشار الرئيس المصري إلى أن "إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار وتمشي قدما في العسكرية في رفح".

وتابع " نشهد عجزا دوليا إزاء ما يجري في غزة، ولا نرى إرادة سياسية دولية حقيقة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

واعتبر السيسي أن "الحرب الإسرائيلية تفرض الاختيار بين مساري السلام أو الفوضى".

كما لفت الرئيس المصري إلى أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تفضي إلى الأمن وقال: " مخطئ من يظن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجلب السلام".