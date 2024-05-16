ملك الأردن: يجب أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية

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أحمد جودة - القاهرة - شدد ملك الأردن عبد الله الثاني على ضرورة أن يحصل الفلسطينيون على دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن ما تشهده غزة سيجلب المزيد من العنف.

وفي كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة قال ملك الأردن: