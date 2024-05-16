العالم اليوم - الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 مايو 2024 05:18 مساءً - كشفت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، الخميس، عن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في مختلف جبهات القتال، من خاركيف شرقا، حتى زابوريجيا وخيرسون جنوبا وغربا.

وشملت الخسائر الأوكرانية تدمير 11 زورقا أوكرانيا مسيرا و3 طائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29، بالإضافة إلى تحييد ما يصل إلى 1300 جندي.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن القوات الروسية دمرت 11 زورقا أوكرانيا مسيرا، كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم في الجزء الغربي من البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات الروسية أسقطت 3 طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" خلال اليوم الماضي، و7 صواريخ "أتاكمز" أميركية الصنع، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وأضافت الوزارة أن قواتها حققت تقدما على محور خاركوف، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 1320 جنديا.

وشملت خسائر القوات الأوكرانية، تدمير 25 طائرة بدون طيار، و5 قذائف من راجمات الصواريخ الأميركية "هيمارس" و"أولخا"، و5 قنابل موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ "هارم" أميركية الصنع مضادة للرادارات.