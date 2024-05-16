الصين تتّهم واشنطن بـ"النفاق"
قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا لكنها تنتقد، في الوقت نفسه، التعاون الطبيعي بين روسيا والصين.
جاء ذلك في إفادة صحفية اليوم الخميس، للمتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، حيث تابع: "إن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا، في الوقت الذي توجه فيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين الصين وروسيا، وهو مثال نموذجي على المعايير المزدوجة والنفاق الشديد وغير المسؤول للغاية الذي تنتهجه الولايات المتحدة".
وقد دعت روسيا والصين في بيان رسمي نشر على موقع الكرملين لوقف تدهور الصراع بأوكرانيا نحو مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، ووقف كافة الخطوات التي تساهم في إطالة أمد العمليات العدائية وتصعيد الصراع.
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