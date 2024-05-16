نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية البحريني: القمة العربية أدانت سيطرة الإحتلال على معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن القادة العرب يدينون بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف أن القمة العربية أدانت السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وما ترتب على ذلك.

وشدد وزير الخارجية البحريني، على أن القمة العربية أدانت استهداف قوات الاحـتلال المنظمات الأممية والإنسانية في غزة وطواقم المساعدات.

وتابع: "القادة العرب أكدوا دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحـتلال."

