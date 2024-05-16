الخارجية الأمريكية: على إسرائيل بذل الجهد لاستدامة دخول المساعدات لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 09:31 مساءً - أكدت الخارجية الأمريكية أنه على إسرائيل بذل مزيد من الجهد لاستدامة دخول المساعدات إلى جنوب وشمال غزة بشكل عاجل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.



وأعربت الخارجية الأمريكية عن شعورها بالقلق بشأن تعطل حركة السفر وتوقف إدخال الوقود إلى غزة عبر الجانب الفلسطينى من معبر رفح.

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وأدان مجلس الجامعة العربية العملية العسكرية الاسرائيلية فى رفح وما تشكله من تهديد لنحو 1.5 مليون مواطن ونازح قسريًا، والسيطرة على معبر رفح البرى ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا) الأمر الذى سيؤدى إلى مزيد من خنق قطاع غزة وارتكاب مزيد من المجازر الإسارئيلية ضد الشعب الفلسطينى، والإمعان فى جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسرى للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد تهجيرهم داخليًا من خلال العدوان عليهم ودفعهم منهجيًا للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية ومنع عودتهم إلى أماكن سكنهم.ى