إيطاليا: وصول 94 مهاجرًا أثناء الليل إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 مايو 2024 09:31 مساءً - أعلنت مصادر أمنية إيطالية، اليوم الخميس، عن وصول 94 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية أثناء الليل، من بينهم 32 ناجيًا أنقذتهم السفينة الشراعية نادر التابعة لمنظمة (ريسكشِپ) غير الحكومية الألمانية.

وأضافت المصادر - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - أن المهاجرين المذكورين، تم اعتراضهم بعد أن أطلق مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، نداء استغاثة لأجلهم يوم أمس، وأنزلوا عند حوالى منتصف الليل عند الرصيف التجارى للجزيرة.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه بعد إجراء عملية الفرز الصحى الأولي، تم نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة فى منطقة إمبرياكولا، والتى كانت قبل وصولهم فارغة تمامًا بفضل عمليات النقل التى نظمتها محافظة أجريجينتو بالاتفاق مع وزارة الداخلية الإيطالية.



فى غضون ذلك، أعلن مشروع (Alarm Phone) عن قارب على متنه 56 شخصًا، تتقاذفه الأمواج فى منطقة وسط البحر المتوسط، قبالة سواحل لامبيدوزا، ونقل عن المهاجرين قولهم، إنهم فروا من ليبيا، وأن الوقود قد نفد لديهم، بينما تزداد الظروف الجوية سوءًا.



يُذكر أن (Alarm Phone)، تأسس فى أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدنى الأوروبى والشمال أفريقي. يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتيًا، للاجئين الذين يواجهون صعوبات بمياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، موفرًا فرصة نجاة لهم.