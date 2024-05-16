نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل وإصابة العشرات في هجوم على مسجد بولاية كانو شمال نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقى ما لا يقل عن 11 من المصلين حتفهم وأصيب العشرات في ولاية كانو شمال نيجيريا بعد أن هاجم رجل مسجدًا، رش البنزين وأغلق أبوابه قبل أن يشعل النار فيه، مما أدى إلى محاصرة نحو 40 مصلٍ. وذكرت التقارير أن الهجوم كان بسبب خلاف عائلي على الميراث.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث خلال صلاة دوت الخليج أمس الأربعاء في منطقة جيزاوا بولاية كانو. وأفاد سكان المنطقة بأن النيران حاصرت المسجد بعد الهجوم، مما أدى إلى احتجاز المصلين داخل المسجد. سُمع نحيب وصراخ المصلين أثناء محاولتهم فتح الأبواب المغلقة، وفقًا لما ذكره موقع «BBC».

استجابة الجيران وخدمة الإطفاء

أسرع الجيران لمساعدة المحاصرين بالداخل بعد سماع استغاثاتهم. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن خدمة الإطفاء في الولاية لم تتلقَ بلاغًا فور اندلاع الحريق، مما حال دون سيطرتهم السريعة على الوضع. وأوضح سامينو يوسف، المتحدث باسم خدمة الإطفاء في كانو، أنهم تلقوا تقارير عن الحادث بعد أن قام السكان المحليون بإخماد الحريق، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن السيطرة على الوضع بشكل أسرع لو تم الاتصال بهم فورًا.

دوافع الهجوم

أضافت الشرطة أن المشتبه به اعترف بأن أفعاله كانت جزءًا من نزاع على الميراث، مستهدفًا بعض أفراد الأسرة الذين كانوا داخل المسجد. وأكد عمر ساندا، قائد الشرطة المحلية، أن ما حدث لا يرتبط بأي عمل إرهابي، بل هو نتيجة مناوشة على توزيع الميراث.

الضحايا والمصابين

ذكرت التقارير الأولية أن أحد المصلين توفي بسبب الهجوم، لكن عدد القتلى ارتفع لاحقًا بعد وفاة المزيد من الضحايا أثناء تلقي العلاج في مستشفى مورتالا محمد التخصصي في كانو. وأشارت الشرطة إلى أن المزيد من الضحايا، بما في ذلك الأطفال، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.