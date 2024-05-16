ملك البحرين يؤكد للأسد حرص المنامة على استعادة سوريا كامل عافيتها وقوتها واستقرارها

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أحمد جودة - القاهرة - بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على هامش أعمال القمة العربية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

والتقى الأسد مع ملك البحرين على هامش أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، وبحث معه "أفضل السبل لتعزيز العلاقات بين الدول العربية بما يخدم مصالح شعوبها وتطلعاتهم"، حسب وسائل إعلام سورية رسمية.

كما تم التطرق "للعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات".

وثمّن الأسد "الجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في التحضير للقمة العربية الثالثة والثلاثين بهدف إنجاحها وتقوية الروابط العربية".

هذا وشدد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على "حرص المملكة على استعادة سوريا كامل عافيتها وقوتها واستقرارها"، مشيرا "للعلاقات الأخوية بين سوريا والبحرين".

واستضافت مملكة البحرين يوم الخميس 16 مايو 2024 اجتماعات الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وذلك برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد بيان القمة العربية، على إنهاء "الأزمة السورية" وفق القرار 2254، رافضا أي تدخل في شؤونها الداخلية وأي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية فيها.