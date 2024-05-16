نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي: مصادرة أصول روسيا المجمدة يجب أن تستند لأساس قانوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صندوق النقد الدولي أن أي إجراءات بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة تتطلب أساسا قانونيا كافيا.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي دوري: إن موقف الصندوق بشأن هذه القضية لم يتغير.

ووأضافت كوزاك: "من المهم بالنسبة لنا أن يكون لأي إجراءات يتم اتخاذها مبررات قانونية كافية وألا تقوض عمل النظام النقدي الدولي".

وفي وقت سابق، أقر البرلمان الإستوني قانونا يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة من أجل "إعادة اعمار أوكرانيا".