نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا ترفض رسو سفينة محملة بالأسلحة متجهة إلى إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، رفض بلاده السماح لسفينة تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، بأن ترسو في ميناء قرطاجنة، جنوب شرق البلاد.

وكتب عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن السفينة "ماريان دانيكا" كانت تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل، وطلبت الإذن بالوصول إلى قرطاجنة في 21 مايو الجاري.

وكانت سفينة "ماريان دانيكا" تحمل قرابة 27 طنا من المواد المتفجرة من مدينة مدراس الهندية، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس".

وجاء إعلان وزير النقل الإسباني، وسط خلافات بين الاشتراكيين الحاكمين وشركائهم اليساريين المتشددين في إسبانيا، حول السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة إلى الموانئ الإسرائيلية، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ نحو 7 أشهر، ومنعها وصول المساعدات للقطاع.

وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.