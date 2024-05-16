نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يعلن إقامة القمة العربية المقبلة على أراضيه بعد تنازل سوريا عن استضافتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، عن استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة بعد تنازل سوريا عن الاستضافة لصالح العراق.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع قمة الرؤساء العرب في البحرين، اليوم الخميس.

وقال رشيد، في كلمته: "أعبر عن شكرنا وامتناننا إلى الجمهورية العربية السورية لقبولها التنازل عن الدورة العادية الـ 34 عام 2025 لصالح العراق".

وأضاف: "ننتظر بفارغ الصبر الترحيب بالأشقاء في العاصمة بغداد".

وأتم قائلا: "نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير بلداننا، وأن نجتمع دومًا على وحدة الموقف والكلمة في وجه التحديات وصولًا إلى المستقبل الذي تستحقه شعوبنا الكريمة".

واختتمت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة اجتماعات القمة العربية الـ 33.

وكان من أبرز مطالب البيان الختامي للقمة، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار في غزة ونشر قوات حفظ سلام أممية في الأراضية الفلسطينية والعمل على إقامة دولة فلسطينية.