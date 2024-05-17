العالم اليوم - الصين.. الناتج الصناعي ينمو بأكثر من التوقعات في أبريل

انتم الان تتابعون خبر الصين.. الناتج الصناعي ينمو بأكثر من التوقعات في أبريل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 06:28 صباحاً - شهد الناتج الصناعي الصيني نموا بنسبة 6.7 بالمئة في أبريل على أساس سنوي مقابل 4.5 بالمئة في مارس، وسط تسارع وتيرة تعافي قطاع التصنيع، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة.

وجاءت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أعلى مما توقعه المحللون في استطلاع لرويترز بأن ينمو الناتج الصناعي بواقع 5.5 بالمئة.

وفي المقابل ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 2.3 بالمئة في أبريل متباطئة بعد زيادة بلغت 3.1 بالمئة في مارس. وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 3.8 بالمئة.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 عن الفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاع 4.6 بالمئة.

وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.

وحددت الحكومة هدفا طموحا للنمو في 2024 عند حوالي خمسة بالمئة. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبدأت الصين الجمعة إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة تريليون يوان (138.17 مليار دولار) يتراوح أجلها بين 20 و50 عاما لجمع تمويل ستستخدمه في تحفيز قطاعات رئيسية باقتصادها المتعثر.