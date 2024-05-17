وزير الخارجية الأسبق: القضية الفلسطينية مختطفة من قوة إقليمية تستغلها لمصالح خاصة بها

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أحمد جودة - القاهرة - قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، إنّ الموقف الأمريكي من دولة الاحتلال الإسرائيلي محير، إذ يرسل القنابل والمساعدات الإنسانية في الوقت ذاته، وينتقد الوحشية والإبادة ولا يمنع السلاح عن إسرائيل.

وأضاف العرابي، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "الأمور معقدة بشدة في هذه المنطقة الصغيرة، ولكن هناك إعجاز فيها، فقد احتوت على عدد كبير من المستشفيات العملاقة بالإضافة إلى المباني والطرق وقدرة المقاومة على فرض تكتيك جديد على الأرض سيدرس فيما بعد"، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية مختطفة من قوة إقليمية تستغلها لمصالح خاصة بها، وليس الشعب الفلسطيني.

وتابع وزير الخارجية المصري الأسبق، أنّ القضية الفلسطينية شعب وأرض، الأرض تستهلك في المستوطنات، والشعب إما يُقتل أو ينزح أو يذهب لأماكن مختلفة، وللحفاظ على القضية الفلسطينية يجب وقف إطلاق النار سريعا للحفاظ على الأرض والشعب، مشددًا على أن الحفاظ عليها يبدأ من وقف فوري لإطلاق النار.