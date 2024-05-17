نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامية فلسطينية: نتعرض لحرب مسعورة.. ونعول كثيرا على قمة البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت نضال الناطور الإعلامية بتلفزيون فلسطين المحتلة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب مسعورة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن الجميع يعول كثيرا على القمة العربية 33 المقامة في البحرين لدعم القضية الفلسطينية.

وأضافت نضال الناطور خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نتنياهو يعارض إقامة الدولة الفلسطينية، لأنه يرى أنها قد تهدد الوجود الإسرائيلي وتعمق الأزمة الوجودية لهذا الاحتلال المغتصب للأراضي الفلسطينية.

تابعت، إحياء ذكرى النكبة المشئوم في الرابع عشر من مايو 1948 يأتي لتأكيد على الثوابت الفلسطينية والحقوق والمطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتدمير البنية التحتية ومحاولة تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية.