العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي سادس خلال 24 ساعة والإجمالي 628

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي سادس خلال 24 ساعة والإجمالي 628 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 07:29 صباحاً - ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم الأخير الذي شنه مقاتلو حماس في جباليا إلى 6 بعد أن أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل جندي آخر، مشيرة إلى أن قتل خلال معارك غلاف غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجندي في لواء البصالح، ران يايبتز، 39 عاما من موديعين، قتل جراء انفجار للجيش الإسرائيلي في حادث عملياتي في غلاف غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الخميس عن تعرض عدد من جنوده لانفجار ذخيرة في منطقة عسكرية جنوبي مستوطنة سديروت في غلاف غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، "قبل فترة قصيرة، وقع حادث عملياتي نتيجة انفجار ذخيرة في المنطقة العسكرية بالقرب من نصب ’السهم الأسود‘، جنوبي سديروت في غلاف غزة، حيث تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي".

وسبق أن أعلن الجيش الاسرائيلي عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 16 آخرين، بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة، في تفجير مبنى تحصنوا فيه بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة مساء أول أمس الأربعاء.

والقتلى الخمسة هم الرقيب بيتساليل ديفيد شاشوا والرقيب إيلان كوهين والرقيب دانيال هامو والرقيب غيلاد أريه بويم والنقيب روي بيت ياكوف، مشيرا إلى أنهم قتلوا في معارك شمال غزة أول أمس الأربعاء

وبذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى خلال الحرب على غزة إلى 628، بينهم 290 قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي.