نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية تعلق على تكهنات بتدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على تكهنات بتدخل موسكو في الحملات الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال ريابكوف: "لم يكن هناك تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية في الماضي، ولن يكون هناك تدخل الآن".

وأضاف: "حتى بالنسبة لأولئك الذين يتكهنون بمثل هذه المؤامرات داخل الولايات المتحدة، يجب أن يكون واضحا أنه من المستحيل عزف هذا اللحن إلى ما لا نهاية، لكن هناك أشخاص يحبون الاستماع إلى مثل هذه التكهنات".

وأشار ريابكوف إلى أن الدول الغربية المناهضة لروسيا التي تتبنى فكرة "إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو"، تستغل باستمرار القصص المتعلقة بموضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمهاجمة موسكو في هذا الصدد.

وتابع: "من حيث المبدأ، نحن لا نتدخل في الحملات الانتخابية في أي بلد، والولايات المتحدة ليست استثناء هنا."

وفي وقت سابق، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز إن الاستخبارات الأمريكية تعتبر روسيا التهديد الأجنبي الأخطر على الانتخابات الأمريكية المقبلة إلى جانب الصين وإيران.