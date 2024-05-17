نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القيادة المركزية الأمريكية: شاحنات المساعدات بدأت بالتحرك نحو شاطئ غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة أن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بدأت بالتحرك نحو شاطئ قطاع غزة، عبر الرصيف المؤقت الذي تم إنشاؤه.

وقالت القيادة في بيان نشر عبر منصة "إكس": "اليوم، وفي نحو الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت غزة)، بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالتحرك إلى الشاطئ غزة عبر الرصيف المؤقت".

وأكدت أنه "لم تصل أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة"، مشيرة إلى أن "هذا جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية بالكامل، وسيشمل سلع المساعدات التي تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في 8 مارس أن الجيش الأمريكي سيبني رصيفا مؤقتا قبالة سواحل غزة، كبديل للطرق البرية من أجل إيصال المساعدات للقطاع.

يشار إلى أن ما يصل إلى 1000 عنصر من أفراد الخدمة الأمريكية يساعدون في إنشاء الرصيف العائم، ويهدف الهيكل الذي سيتكون من جسر يبلغ طوله 1800 قدم سيتم ربطه بالشاطئ، إلى دعم عملية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع المحاصر.

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تكلفة بناء الرصيف العائم على ساحل قطاع غزة، ستبلغ 320 مليون دولار.