نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي، المعروف أيضا ببحر اليابان.

ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل قائلة إنها "تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى".

وجاءت عملية الإطلاق من كوريا الشمالية بعد 25 يوما من إطلاق قذائف عيار 600 ملم اعتبرت أنها صواريخ قصيرة المدى في يوم 22 أبريل.

وتعتزم كوريا الشمالية تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 مم اعتبارا من العام الجاري.

وقبل أيام، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون أشرف في تاريخ 10 مايو الجاري، على اختبار بالذخيرة الحية لنظام صاروخي "محدث تقنيا".

وقالت الوكالة إن نظام الإطلاق الجديدة سيتم "نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري كتجهيزات بديلة (لأخرى يستخدمها حاليا) بين 2024 و2026".