نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس سلوفاكيا المنتخب يؤكد أن فيتسو لن يخضع لعمليات جراحية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس سلوفاكيا المنتخب بيتر بيليغريني، إن رئيس الوزراء روبرت فيتسو لن يخضع لعمليات جراحية جديدة وسيتم يوم الاثنين البت في موضوع نقله من مدينة بانسكا بيستريتسا إلى براتيسلافا.

وأضاف: "لا. لم تؤكد لي مديرة المستشفى هذه المعلومات (حول العمليات الجديدة). على العكس من ذلك، وفقا لأحدث البيانات، سيكون هناك اجتماع لمجلس الأطباء يوم الاثنين، وبعد ذلك سيقررون ما إذا كان سيستمر في العلاج في مدينة بانسكا بيستريتسا أو ما إذا كانوا سيفكرون في نقله إلى مكان أقرب إلى مكان إقامته".

وأشار بيليغريني، إلى أنه لا تزال أمام رئيس الوزراء المصاب، ساعات وأيام حرجة وهامة جدا. وشدد الرئيس المنتخب على أنه سيزور فيتسو مجددا، إذا سمح الأطباء بذلك. وأكد أن فيتسو كان في وعيه عندما تم نقله إلى المستشفى بعد محاولة الاغتيال، وهو يتذكر كل ملابسات ما حدث.

وكان بيليغريني قد زار فيتسو في المستشفى بعد ظهر الخميس. وقال إنه تمكن من التحدث مع رئيس الوزراء الجريح لبضع دقائق فقط. ونوه بأن حالة فيتسو الصحية لا تزال "خطيرة".

يوم الأربعاء الماضي، قام رجل يدعى يوراي تسينتولا ويبلغ 71 عاما من العمر، بإطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو. وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.