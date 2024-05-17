العالم اليوم - فيكتور أوربان: فيتسو بين الحياة والموت بعد محاولة اغتياله

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 12:24 مساءً - قال فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا، لإذاعة عامة اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بين الحياة والموت بعد يومين من محاولة اغتياله التي تسببت في صدمة في أوروبا.

وواقعة إطلاق النار عليه هي أول محاولة اغتيال كبرى لزعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عاما مما أثار تنديدات دولية.

ويقول محللون سياسيون ومشرعون إنها كشفت عن مناخ سياسي محموم يشهد استقطابا متزايدا في سلوفاكيا وجميع أنحاء أوروبا.

وتابع أوربان قائلا "ندعو لرئيس الوزراء ونعبر عن تضامننا مع سلوفاكيا.. نتمنى له الشفاء العاجل والعودة لعمله. روبرت فيتسو بين الحياة والموت".

وذكر أوربان أنه حتى إذا تعافى فيتسو فلن يعود لممارسة عمله إلا بعد شهور، وذلك في وقت حرج قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة بداية الشهر المقبل.

وأضاف "نخوض انتخابات لن تحدد فقط أعضاء البرلمان الأوروبي، ولكنها مع الانتخابات الأميركية يمكنها تحديد مسار الحرب والسلام في أوروبا".

واستطرد قائلا "نحتاج بشدة روبرت فيتسو وسلوفاكيا المناصرة للسلام في هذ الوضع".