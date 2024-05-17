العالم اليوم - قطاع التكنولوجيا وغموض مسار الفائدة يضغطان على أسهم أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 12:24 مساءً - استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات، الجمعة، على تراجع بفعل هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في منطقة اليورو لاستبيان مسار خفض أسعار الفائدة بعد يونيو.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل موسم قوي لأرباح الشركات. وتتجه الأنظار نحو القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم. وكان قطاعا التكنولوجيا والعقارات الأكثر تضررا وانخفض كل منها 0.7 بالمئة. في الوقت نفسه، قادت شركات السلع الشخصية والمنزلية مكاسب القطاعات مع قفزة لسهم مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة ستة بالمئة بعد إعلان النتائج الفصلية. وصعد سهم إتش اند إم (H&M) بنسبة 2.5 بالمئة. فيما هوى سهم شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين ثمانية بالمئة بعد إعلان نتائج الربع الأول.

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