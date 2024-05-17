13 دولة تحذر إسرائيل من اجتياح رفح
حذر وزراء خارجية 13 دولة، إسرائيل من شن هجوم عسكري شامل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مطالبين الاحتلال بفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، بأن وزراء خارجية 13 دولة من بينهم مجموعة الـسبع باستثناء الولايات المتحدة، حذروا إسرائيل من الهجوم على رفح.
وطالب الوزراء بتوفير المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني، كما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة بغزة.
ودعا وزراء الخارجية إسرائيل لفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية بما في ذلك معبر رفح
وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن الخطاب وقعه وزراء خارجية مجموعة الـسبع باستثناء الولايات المتحدة (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة) بالإضافة إلى أستراليا والدنمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.
يأتي ذلك بينما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الخميس، تكثيف العمليات العسكرية في رفح، ودخول المزيد من قواته إلى المدينة.
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