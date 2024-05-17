عمليات جديدة للمقاومة شرق مخيم جباليا

عمليات جديدة للمقاومة شرق مخيم جبالياواصلت المقاومة الفلسطينية استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بعملياتٍ نوعية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ورفح جنوبه.

فقد أعلنت كتائب القسام أنها دكّت قوات الاحتلال الموجودة داخل معبر رفح البري جنوب شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.

وأكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من قطع خط إمداد الاحتلال شرق معسكر جباليا، بعد أن استهدفوا فيه ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105"، وأمطروا مجموعة من جنود الاحتلال بالرصاص برشاش من نوع "BKC".

وأوقع مقاتلو القسام الجنود بين قتيلٍ وجريح، وأجبروا الاحتلال على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغّلة عدة مرات.

كذلك، تمكّن مقاتلو القسام من التسلسل خلف خطوط قوات العدو المتوغلة شرق المخيم، واستهدفوا دبابة ميركافاه يعتليها أحد جنود العدو وناقلة جند صهيونية بقذائف "الياسين 105"، كما فجّروا عين نفق بناقلة جندٍ أخرى بعد وصولها إلى المكان.

من جانبها، قالت سرايا القدس إنّ مقاتليها قصفوا بوابلٍ من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمّعاً لآليات العدو وقوة صهيونية راجلة قرب معمل الدغل على جبل الكاشف، شرق مدينة جباليا.

وتمكّن مقاتلو السرايا من استهداف تجمّعٍ لجنود الاحتلال بقذيفة "TBG" مضادة للأفراد في محور التقدّم شرق مخيم جباليا.

وأكدت السرايا أن مقاتليها استهدفوا مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة زلاطة شرق رفح بوابل من قذائف الهاون.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت، بالتعاون مع ألوية صلاح الدين، سديروت برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.