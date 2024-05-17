نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يعلن إنشاء منطقة عازلة في خاركيف بأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة أن بلاده تنشئ منطقة عازلة في مدينة خاركيف بأوكرانيا، بهدف حماية المناطق الحدودية هناك.

ونقلت وكالة رويترز عن بوتين قوله إن السيطرة على المدينة ليست جزءا من خطة روسيا في الوقت الراهن.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي خلال زيارة دولة للصين، أن تقدم روسيا في الآونة الأخيرة في خاركيف جاء ردا على قصف أوكرانيا لمناطق حدودية روسية مثل بيلجورود.

وتابع: "بالنسبة لما يحدث في منطقة خاركيف، فهذا خطأ أوكرانيا لأنها تنفذ هجمات وتواصل ذلك وللأسف تقصف أحياء سكنية في المناطق الحدودية من بينها بيلجورود".

وأردف "المدنيون يموتون هناك، ومن الواضح أنهم يقصفون وسط المدينة بشكل مباشر فضلا عن المناطق السكنية، وقلت علنا إذا استمر هذا الحال، فسنضطر إلى إنشاء حزام أمني أو منطقة عازلة. هذا مانفعله الآن".

وقال بوتين عند سؤاله عما إذا كانت القوات الروسية تعتزم السيطرة على خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا: "بالنسبة لخاركيف، لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي".

كان الجيش الروسي قد أكد، الثلاثاء، أنه "يتقدم بعمق في الدفاعات" الأوكرانية في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، حيث يشن هجوما بريا، موضحا أنه سيطر على بلدة جديدة فيها.

ودخلت القوات الروسية أوكرانيا قرب خاركيف، ثاني أكبر مدنها، منذ أسبوع لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد بعيد في الشرق والجنوب منذ عامين تقريبا.

وكييف في موقف دفاعي في ساحة المعركة منذ أشهر مع تقدم القوات الروسية ببطء، خاصة في منطقة دونيتسك إلى الجنوب، مستفيدة من نقص القوات الأوكرانية وقذائف المدفعية.