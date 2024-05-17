نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة حاشدة في عمان دعما لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت فعاليات شعبية وحزبية وشبابية في العاصمة الأردنية، عمان بعد صلاة الجمعة، مسيرة دعما لغزة وتنديدا بـ "الصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي" في القطاع.

وعبر المشاركون في المسيرات عن استنكارهم وغضبهم "إزاء استمرار العدوان الوحشي الغاشم وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين" في غزة ولا سيما مخيم جباليا شمال القطاع الذي كثف الجيش الإسرائيلي قصفه له مؤخرا.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لـ "وقف العدوان وتبني مواقف جادة لردع العدوان وإلزام سلطات الاحتلال بالمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأفادت قناة "المملكة" الحكومية الأردنية بأن المسيرة حملت شعار "غزة تقاوم"، وأنها نددت أيضا بـ "الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

وطالب المشاركون بـ "قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتزويد أهل غزة بالمساعدات في ظل التجويع الحاصل بالقطاع".