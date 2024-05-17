"كتائب المجاهدين" تستهدف دبابة ميركافا بقذيفة RPG شرق جباليا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب المجاهدين" يوم الجمعة أنها استهدفت دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي بقذيفة RPG شرق جباليا شمال مدينة غزة.

ونشرت الكتائب مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف.

وفي وقت سابق قال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكلحوت، إن الجيش الإسرائيلي قام بحرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا شمال القطاع.

وأضاف الكلحوت في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي "دمر كل أشكال الحياة في المخيم، وقام بحرق أجزاء كبيرة منه.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني لم تستطع الوصول للجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيم.

وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مخيم جباليا، وأصيب عدد من المواطنين في غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على المخيم.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم، مناطق متفرقة شمال القطاع، ونسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية في مخيم جباليا شمال غزة.