العالم اليوم - قتيل وجريحان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في البقاع

انتم الان تتابعون خبر قتيل وجريحان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في البقاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 07:21 مساءً - نفذت مسيرة إسرائيلية هجوما على سيارة بطريق المصنع الذي يربط لبنان بسوريا، مما أسفر عن مقتل شخص وأصابة اثنين آخرين.

وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان إنها عناصرها انتشلوا قتيلا وجريحان إثر غارة جوية إسرائيلية على سيارة رباعية الدفع على طريق المصنع الدولية في مجدل عنجر.

وبحسب البيان، "عمل عناصر من الدفاع المدني على نقل الجرحين الى مستشفى البقاع في تعلبايا لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت جهات اخرى نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى".

ويسجل قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتشنّ إسرائيل منذ أسابيع غارات جوّية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانيّة تستهدف مواقع لـحزب الله، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة

أفادت وسائل إعلام محلية، يوم الجمعة، بمقتل المسؤول بالجماعة الإسلامية في لبنان علي أبو ياسين في الهجوم الإسرائيلي على القاع الأوسط.