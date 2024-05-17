نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الصيني يشيد بالدورة الـ33 لقمة جامعة الدول العربية في البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ الخميس، رسالة تهنئة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيسِ الدوري لقمة الجامعة العربية، بمناسبة عقد القمة الثالثة والثلاثين للجامعة العربية في المنامة.

أشار شي، في رسالته، إلى أن الجامعة العربية ملتزمة منذ فترة طويلة بتعزيز وحدة العالم العربي واعتماده على الذات ودعمِ السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، وأضاف أن الدول العربية التزمت، خلال السنوات القليلة الماضية، بالاستقلال وعززت التنمية والتنشيط، والتزمت بالإنصاف والعدالة، وحافظت على السلام والاستقرار الإقليميين، ولعبت دورا هاما في تعزيز التضامن والتعاون وحماية المصالح المشتركة في "الجنوب العالمي".

وأكد شي أن العلاقات الصينية العربية تمر حاليا بأفضل فترة في التاريخ. حيث حضر شي، في ديسمبر 2022، القمة الصينية العربية الأولى مع القادة العرب. وخلال العام الماضي، عمقت الصين والدول العربية الثقة السياسية المتبادلة وحققت نتائج مثمرة في التعاون في مختلف المجالات. وأضاف شي أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لمواصلة دفع روح الصداقة الصينية العربية إلى الأمام، وبناء مجتمع مصير مشترك صيني عربي رفيع المستوى، والمساهمة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. وفي نهاية هذا الشهر، سيعقد الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين. ويُأمل أن يغتنم الجانبان الاجتماع الوزاري الـ10 كفرصة لزيادة تعميق التعاون في مختلف المجالات وتحقيق منفعة أفضل للشعب الصيني والشعوب العربية.