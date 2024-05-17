نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الأمريكية: ممر بحري لتعزيز الجهود لتوسيع نطاق إيصال المساعدات لغرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل مع وزارة الدفاع الأمريكية لإنشاء ممر بحري لتعزيز - وليس استبدال - الجهود الجارية لتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البر.

وأضافت، في بيان لها، أن الغرض من هذا الممر البحري هو مساعدة المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدة بشكل مستقل ومحايد وغير متحيز.

ولدعم العملية الإنسانية التي تقودها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقوم وزارة الدفاع ببناء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل غزة لتمكين الشركاء الإنسانيين من زيادة كمية المساعدات المنقذة للحياة التي تصل إلى سكان غزة.

وقد قام اليوم، في نحو الساعة 7:40 صباحًا (بتوقيت غزة)، موظفو وزارة الدفاع الذين يدعمون المهمة الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين بتثبيت الرصيف المؤقت على الشاطئ في غزة.

وكجزء من هذا الجهد، لم تدخل أي قوات أمريكية إلى غزة. ومن المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية في التحرك إلى الشاطئ في الأيام المقبلة. وستتسلم الأمم المتحدة المساعدات وتنسق توزيعها في غزة.

وتصل حاليًا السلع الإنسانية من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى قبرص، حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بفحصها وتحميلها على السفن لتسليمها عبر الممر البحري.

ونتوقع المزيد من المساعدة من بلدان ومنظمات إضافية تستخدم الممر البحري وتوسعه بشكل مطرد بعد وقت قصير من تشغيله.

وتستمر المحادثات التشغيلية، حول شبكة التوزيع داخل غزة والتي تدعم فعالية الممر البحري، مع المجتمع الإنساني بما في ذلك الأمم المتحدة، وذلك لضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

إنها مهمة مساعدات إنسانية معقدة وتتطلب تنسيقًا مستمرًا بين العديد من الشركاء، وهم بالفعل مستمرون في هذا التنسيق. إن قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها بأمان أمر ضروري في هذه الاستجابة الإنسانية وفي كل استجابة إنسانية. نحن ملتزمون بمواصلة الدعوة إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن تمنح العاملين في المجال الإنساني ضمانات أكبر أثناء قيامهم بتقديم المساعدات للأشخاص المحتاجين - سواء كانت تلك المساعدات تصل عن طريق البحر أو البر.

ونحن نواصل العمل لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين المحتاجين عبر جميع السبل - عن طريق البر والبحر والجو.