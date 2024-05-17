نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو عبيدة: مستعدون لمعركة استنزاف طويلة وسحب الجيش الإسرائيلي إلى مستنقع لا يجد فيه إلا القتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الجمعة إنهم مستعدون لمعركة استنزاف طويلة وسحب الجيش الإسرائيلي إلى مستنقع لا يجد فيه إلا القتل.

أهم ما جاء في كلمة أبو عبيدة:

- 32 أسبوعا وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد الهمجية الصهيونية.

- أيام وليال وأسابيع طويلة مارس العدو وحكومته النازية فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا.

- الجيش الإسرائيلي يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية.

- الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من العدو في غزة.

- في كل مرة يطمح الجيش الإسرائيلي إلى تسجيل نصر أو إنجاز سيجدنا أمامه.

- العدو في سلسلة من التخبط قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظانا أنها باتت أهدافا سهلة.

- مجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال بغزة

- العدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده.

- قادرون على الصمود والقتال مهما طال أمد العدوان.

- بعد 224 يوما نؤكد أن ما يحدث من مواجهة بطولية لمقاومينا وشعبنا تؤكد قدرتنا على الصمود والقتال.

- العدو يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير.

- منذ السابع من أكتوبر وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد الهمجية الصهيونية

- أيام وليال وأسابيع طويلة مارس العدو وحكومته النازية فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا

- العدو متوهم أنه إذا أحرق الأخضر واليابس منذ أكثر من 7 أشهر فإنه لن يجد فيها مقاومة تذكر

- نجابه الجيش الإسرائيلي بزخم كبير بمختلف ما لديهم من الأسلحة

- نواجه العدو بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص

- رغم حرب التجويع والتدمير والقتل فإن مقاومتنا ومن خلفها شعبنا تخرج أمام العدو من كل مكان

- نواجه قوة مرتجفة متخبطة مكسورة لا تجد سوى الخيبة

- الأسلحة الأمريكية المسخرة لإبادة شعبنا تحدث دمارا هائلا وهو الإنجاز الوحيد لهذا العدو المأزوم

- نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها

- متلازمة الفشل وأكذوبة الضغط العسكري لتحرير الأسرى وصفة لتسريع ذهابهم للمجهول

- نعلن باستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى للأسرى الإسرائيليين نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم

- التحية لكل أحرار العالم في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وكل العالم على تضامنهم

- هذا التضامن غير المسبوق الذي يفضح الاحتلال يعبر عما أحدثه طوفان الأقصى من زلزال في الوعي العالمي

- معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي

- إمعان تل أبيب في إجرامها مقابل هتاف الملايين باسم الشعب الفلسطيني دليل على عظمته