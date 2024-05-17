نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استدعاء نواب مدينة أوكرانية للخدمة العسكرية بطريقة غريبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى العديد من النواب الأوكرانيين مذكرات استدعاء للخدمة العسكرية مباشرة خلال جلسة مجلس مدينة كانيف الأوكرانية.

وقال عمدة مدينة كانيف إيغور رينكا إنه دعا المسؤول عن التجنيد للتعارف، ولكنه بعد ذلك سلم النواب "دعوات" إلى مركز التجنيد الإقليمي.

ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الشهر الماضي مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان". ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا خدمة مئات الآلاف منذ فبراير 2022.