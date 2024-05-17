عاجل - أبو عبيدة يفضح ويهدد إسرائيل ويوجه 30 رسالة شديدة اللهجة.. ويكشف عن حجم خسائر جيش الاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - أبو عبيدة يفضح ويهدد إسرائيل ويوجه 30 رسالة شديدة اللهجة.. ويكشف عن حجم خسائر جيش الاحتلال.. قال أبو عبيدة، المتحدث العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي، مضيفًا أن إمعان الاحتلال الإسرائيلي في إجرامه مقابل هتاف الملايين باسم الشعب الفلسطيني دليل على عظمته.

رسالة من أبو عبيدة إلى أهالي غزة العظيمة

وفي رسالة إلى أهالي غزة العظيمة، قال أبو عبيدة: إن عاقبة صبركم يا أهلنا لن تكون إلا الفرج والنصر، معلنًا الاستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى لأسرى العدو نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم، ونتوجه بالتحية لمجاهدي شعبنا الأبطال في الضفة المحتلة الذين لا يكلون في الدفاع عن أهلنا، مجددًا المباركة للضربات التي يطلقها أخوتنا في الجبهة الجنوبية للبنان.

أبرز رسائل أبو عبيدة في أكبر خطاب منذ بدء طوفان الأقصى حتى الآن

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز ما جاء في نص خطاب أبو عبيدة المتحدث العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وجاء كالتالي:

32 أسبوعا منذ 7 أكتوبر وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد همجية العدو.

أيام وليال واسابيع طويلة مارس العدو وحكومته النازية فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا.

جيش العدو يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية.

الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من العدو في غزة.

كما توعدنا العدو في كل مرة أنه حيث يطمح إلى تسجيل نصر أو إنجاز سيجدنا أمامه.

العدو في سلسلة من التخبط قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظانا أنها باتت أهدافا سهلة.

العدو متوهم أنه إذا أحرق الأخضر واليابس منذ 7 أشهر فإنه لن يجد فيها مقاومة تذكر.

العدو يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد.

مجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة.

العدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده.

العدو يعلن جزء كبير من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير.

مجاهدونا يجابهون في محاور المواجهة العدو بزخم كبير بمختلف ما لديهم من الأسلحة.

نواجه العدو بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص.

رغم حرب التجويع والتدمير والقتل فإن مقاومتنا ومن خلفها شعبنا تخرج أمام العدو من كل مكان.

مجاهدونا يواجهون قوة مرتجفة متخبطة ويعيدونها مكسورة لا تجد سوى الخيبة.

الأسلحة الأمريكية المسخرة لإبادة شعبنا تحدث دمارا هائلًا وهو الإنجاز الوحيد لهذا العدو المأزوم.

بعد 224 يوما نؤكد أن ما يحدث من مواجهة بطولية لمقاومينا وشعبنا تؤكد قدرتنا على الصمود والقتال.

مستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو.

نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها.

متلازمة الفشل لقيادة العدو وأكذوبة الضغط العسكري لتحرير الأسرى وصفة لتسريع ذهابهم للمجهول.

نعلن باستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى لأسرى العدو نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم.

نتوجه بالتحية لمجاهدي شعبنا الأبطال في الضفة المحتلة الذين لا يكلون في الدفاع عن أهلنا.

نجدد مباركتنا للضربات التي يطلقها أخوتنا في الجبهة الجنوبية للبنان.

نبارك عملية إخوان أنصار الصدق في اليمن العزيز.

التحية لأخوتنا في المقاومة الإسلامية في العراق.