نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل أربعة بينهم ثلاثة أجانب في إطلاق نار في باميان بوسط أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن مقتل ثلاثة أجانب وأفغاني الجمعة في إطلاق نار في ولاية باميان بوسط أفغانستان.

قال الناطق باسم وزير الداخلية عبد المتين قاني: قتل أفغاني وثلاثة أجانب وأُصيب أربعة أجانب وثلاثة أفغان في إطلاق نار في مدينة باميان عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

وأشار إلى أن القوات الأمنية أوقفت أربعة مشتبه بهم، دون أن يحدد ما إذا كان أكثر من شخص قد أطلقوا النار على المدنيين.

ولم يتضح ما إذا كان القتلى الأجانب سياحا.

وتعد باميان حيث فجرت طالبان تماثيل بوذا أمام أعين العام 2001، الوجهة السياحية الأولى في أفغانستان.

وقال أحد السكان المحليين: سمعت سلسلة من الطلقات النارية، مضيفا: طوقت القوات الأمنية فورا الشوارع المؤدية إلى موقع إطلاق النار.

وتندر الهجمات الدامية ضد أجانب في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في منتصف أغسطس 2021.

وأضاف قاني: تدين الإمارة الإسلامية بشدة هذه الجريمة وتعرب عن أسفها العميق وتعازيها لعائلات الضحايا وتؤكد أنها ستعثر على كل المجرمين وتعاقبهم.