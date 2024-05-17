العالم اليوم - "عاشق التفاصيل الصغيرة" يؤكد توليه تدريب ليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 10:21 مساءً - أكّد مدرب فينورد روتردام الهولندي أرنه سلوت، الجمعة، توليه الاشراف على فريق ليفربول، خلفاً للألماني يورغن كلوب الذي قرّر الرحيل في نهاية الموسم.

قال سلوت لصحافيين قبل المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري المحلي الأحد "لا يوجد إعلان رسمي بعد، لكن لا أعتقد انه سيكون خبراً بأني سأدرّب هناك الموسم المقبل".

وقاد سلوت (45 عاماً)، عاشق التفاصيل الصغيرة، فينورد إلى لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2017 وتوّج معه بالكأس المحلية هذا الموسم، كما أوصله إلى نهائي النسخة الافتتاحية لمسابقة كونفرنس ليغ القارية.

وأشارت تقارير الى أن فينورد حصل على 11 مليون يورو (نحو 11 مليون دولار) للتخلي عن مدربه.

وكان شابي ألونسو الذي قاد باير ليفركوزن إلى لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخ النادي، المرشّح الأوّل لخلافة كلوب الذي أعلن أنه سيرحل عن النادي في نهاية الموسم قبل نحو خمسة أشهر، لكنّ الإسباني مدّد عقده حتّى 2026. كما ارتبطت أسماء البرتغالي روبن أموريم والإيطالي روبرتو دي تزيربي بتدريب الفريق الأحمر.

وعلق كلوب على إمكانية التعاقد مع سلوت قائلاً إنه سيحصل على "أفضل وظيفة في العالم".

وكان قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك أبدى إعجابه بأسلوب مواطنه الهجومي، معتبراً أنه قد يكون الأمثل لليفربول "من الصعب أن أجيب بالطبع، لكن أعتقد أن أرنه سلوت هو ربما أحد أفضل المدربين الهولنديين حالياً".

وأضاف "أعتقد أنه بطريقة لعبه وفلسفته، يُمكن أن يكون مدرباً لليفربول".

ولم ينجح سلوت هذا الموسم بقيادة فينورد إلى لقب ثان توالياً في الدوري الهولندي، بعد حلوله وصيفاً لأيندهوفن.

يدرس سلوت كما الإسباني بيب غوارديولا كل التفاصيل الصغيرة، معتبراً أن مشاهدة فرق الأخير تمنحه "المتعة المطلقة في كرة القدم". يتابع "لا يوجد فريق في العالم أفضّل مشاهدته أكثر من مانشستر سيتي، ثم نابولي (الإيطالي)، أرسنال وبرايتون (الإنجليزيين)".

قال سلوت الذي استهل مشواره مع فينورد في 2021 "في فينورد، أقول للاعبي: يجب أن تصنعوا أربعة أضعاف فرص الفريق الخصم وتعملوا ضعف ما يقدّمونه. في كل المباريات التي فزنا فيها هذا الموسم، تظهر الأرقام أننا جرينا 20 أو 30% أكثر من الخصم. في المباريات التي خسرناها، لم نركض أكثر من 3 إلى 6 %".

تابع في مقابلة مجلة "فوتبال انترناسيونال" في مايو 2023 "أحاول الفوز في المباراة قبل أسبوع من موعدها، من خلال إيصال كل الأفكار الضرورية للاعبين عبر التمارين، أحاديث ما قبل المباراة والتكتيك".

خاض سلوت معظم مسيرته كلاعب وسط في أندية هولندية عادية على غرار تسفوله، بريدا وسبارتا روتردام، واستهل مشواره التدريبي مع ألكمار، قبل الانتقال إلى فينورد.